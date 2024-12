Corpo de adolescente desaparecido em mar de Stella Maris é encontrado

- Foto: Betto Jr / Secom

O corpo do adolescente Cauã André Ribeiro, 15 anos, que havia desaparecido após um mergulho em uma praia de Stella Maris na última quarta-feira, 20, foi encontrado na manhã desta sexta-feira, 26. A informação é da TV BAHIA.

As buscas realizadas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e da Salvamar duraram quase dois dias.

O jovem havia se afogado por volta das 11h30, quando foi visto pela última vez entrando ao mar e, desde então, não retornou. Um amigo da vítima relatou que ele decidiu mergulhar, mas não foi mais avistado.

No momento do desaparecimento, a área estava sinalizada com bandeira vermelha, alertando para o perigo de fortes correntes marítimas. Equipes do Salvamar e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para realizar buscas no local.