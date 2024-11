Corpo encontrado na Avenida Gal Costa é de empresário desaparecido

O corpo foi encontrado com as mãos amarradas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O corpo encontrado com as mãos amarradas na manhã desta quarta-feira, 23, na Avenida Gal Costa, era do empresário Lucas Pereira da Silva, de 31 anos. O dono de restaurante desapareceu após ser abordado por homens armados em um carro, no bairro Novo Horizonte, no último sábado, 19.

A vítima estava em estado de decomposição em um matagal, nas imediações do bairro Sussuarana, em Salvador. De acordo com informações, o pai reconheceu Lucas pela aliança. Posteriormente, o corpo foi periciado pelo IML.

Relembre o caso

O empresário Lucas Pereira da Silva, de 31 anos, desapareceu após abordado por homens armados em um carro, no bairro Novo Horizonte, no último sábado, 19. Lucas Pereira da Silva era dono de um restaurante e também morava na mesma região.

O empresário saiu de casa para levar a sogra até a Avenida Vasco da Gama e, quando voltou, foi abordado pelos homens na porta de casa. Até o fim da tarde desta segunda-feira, 21, a família não tem ainda nenhuma informação sobre o paradeiro dele.