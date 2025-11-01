Corre! Companhia aérea oferece desconto em voos para fora de Salvador

Oferta é válida para reservas realizadas até a próxima terça-feira, 4 - Foto: Divulgação | Air France

Após anunciar a interrupção temporária dos voos diretos entre Salvador e Paris entre os dias 9 de março e 25 de abril de 2026, a Air France anunciou que, em celebração ao primeiro ano de operação na Bahia, está oferecendo cupom de 10% de desconto em viagens com saídas do aeroporto da capital baiana.

Segundo a companhia aérea, a oferta é válida para reservas realizadas até a próxima terça-feira, 4, ou até atingir o número de 200 inserções, para viagens até 23 de junho de 2026.

O desconto

O desconto é de 10% e pode ser usado mediante preenchimento do cupom “AFSALVADOR” (digitar sem as aspas). O desconto é aplicado em voos em Classe Econômica, Premium Economy e Executiva, desde que seja com partidas do Aeroporto de Salvador.

Como aplicar o desconto?

Para aplicar o desconto na reserva, basta seguir o passo a passo:

Acesse o site da Air France;

Busque seu voo, desde que a partida seja de Salvador (SSA);

Na hora de finalizar sua compra, basta adicionar o cupom “AFSALVADOR” [sem aspas], na aba “Inserir um código de desconto” e o desconto é aplicado na hora.

Vale lembrar que a reserva deve ser feita exclusivamente no site oficial da Air France ou no aplicativo. Antes de finalizar a reserva, introduza o código AFSALVADOR no campo “Você tem um código de desconto, voucher ou vale-presente?” do site ou no campo “Código de Desconto” no aplicativo.

O desconto de 10% aplica-se somente sobre o valor da tarifa, de uma reserva com 1 ou mais passageiros, excluindo as taxas de embarque e encargos. Além disso, o código de desconto só pode ser utilizado uma única vez e somente pelo beneficiário do código e é válido para viagens de ida e volta nas classes Business, Premium e Economy.

O código de desconto não é válido para viagens de múltiplos destinos, apenas para cidades da Europa onde a Air France opera. E só é válido dentro do seguinte período de viagem: a partir de 28/10/2025 até 23/06/2026 (último retorno).

O pagamento pode ser feito via Pix ou cartão de crédito com parcelamento em até 4 vezes sem juros para cartões de crédito emitidos no Brasil. O código de desconto não pode ser combinado com um voucher de viagem.