Cotae começa a emitir documentos online a partir de quarta-feira

A partir de quarta-feira, 8, a Secretaria de Mobilidade (Semob), por meio da Coordenação de Transportes Especiais (Cotae), dará um importante passo na modernização dos serviços prestados aos autorizatários de táxis, mototáxis, transporte escolar e de turismo em Salvador.

Com o objetivo de proporcionar mais praticidade e conforto, a pasta começará a emitir de forma virtual dois documentos essenciais: o Termo de Vistoria e os Ofícios para o Detran. Esses documentos estarão disponíveis através do sistema Salvador Digital, acessível no endereço http://salvadordigital.salvador.ba.gov.br.

Com a mudança, os processos que antes exigiam agendamento presencial, como a inspeção veicular, a substituição de veículos e o emplacamento particular – ou a baixa de veículos – poderão ser feitos digitalmente. Após o pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), o autorizatário receberá o termo de vistoria e deverá se dirigir ao pátio de vistoria, localizado nos Barris. O Alvará de Circulação estará disponível na plataforma Salvador Digital em até 24 horas após a vistoria.

Além disso, os ofícios para o Detran serão gerados diretamente na plataforma Salvador Digital, com assinatura digital, podendo ser impressos pelo solicitante. Para a coordenadora da Cotae, Luila Neves, essa inovação visa facilitar o acesso dos autorizatários aos documentos necessários para o exercício de suas atividades.

“Outros documentos já são disponibilizados de forma virtual, o que já é uma praticidade para os permissionários. Assim, eles não precisam mais tirar um momento do seu dia de trabalho para vir aqui, podendo fazer isso de qualquer lugar, no conforto de suas casas ou no momento em que lhe for mais conveniente", afirmou Luila.

Com essa iniciativa, a Cotae espera reduzir o tempo gasto pelos autorizatários e aumentar a eficiência nos serviços relacionados ao transporte público em Salvador.