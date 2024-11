Criança de 3 anos é encontrada sem vida dentro de piscina no Imbuí

- Foto: Reprodução | Freepik

Uma criança de 3 anos, identificada como Sophia Sobral Souza morreu afogada durante a tarde deste sábado, 16, no bairro Imbuí, em Salvador. Segundo informações preliminares, a vítima seria uma menina, que se afogou em uma piscina de um condomínio.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a vítima deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Marback, mas não resistiu e faleceu.



Segundo a Polícia Civil, Sophia ficou submersa na piscina de um prédio, chegou a ser socorrida por vizinhos e familiares e levada para a UPA. Na unidade de saúde, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) assumiu as tentativas de reanimação, mas não teve sucesso.

Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo, e as oitivas estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso. O caso será investigado pela Delegacia Territorial da Boca do Rio.