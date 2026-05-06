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SALVADOR

Curso gratuito de culinária oferece 200 vagas para mulheres em Salvador

Aulas acontecem entre esta terça-feira, 6, e quinta-feira, 8

Victoria Isabel
Por

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Curso gratuito de culinária
Curso gratuito de culinária - Foto: Freepik

Mulheres de Salvador interessadas em gastronomia e empreendedorismo têm uma nova oportunidade de qualificação gratuita. O projeto Cozinha Itinerante está com 200 vagas abertas para cozinheiras e empreendedoras que desejam aprimorar técnicas culinárias e desenvolver habilidades para geração de renda.

O curso será realizado entre esta terça-feira, 6, e quinta-feira, 8, no estacionamento do Atacadão Cajazeiras, localizado no bairro de Fazenda Grande II. As aulas serão ministradas pela chef Adriana Saldanha.

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Para participar, é necessário preencher um formulário de inscrição. As atividades acontecem em dois turnos: das 8h às 12h e das 13h30 em diante.

Durante a formação, as participantes terão acesso a aulas práticas que abordam desde técnicas básicas, como cortes e uso de ingredientes frescos, até noções de empratamento, preparo de pratos e degustações comentadas.

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O conteúdo do curso também inclui temas como:

  • receitas brasileiras e cozinha de memória;
  • comida como expressão cultural;
  • culinária como patrimônio imaterial;
  • empreendedorismo gastronômico;
  • uso do cacau de origem na produção de bolos artesanais;
  • aproveitamento de frutas na gastronomia;
  • seletividade alimentar e práticas de compostagem.

Ao final da capacitação, as alunas receberão certificado de participação e ainda terão acesso à plataforma online do projeto, com mais 120 horas de conteúdos complementares para aprofundamento dos estudos.

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curso gastronomia Salvador

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