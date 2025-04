Delegado é exonerado após investigação por desvio de fuzis na Bahia

O delegado Nilton Tormes, ex-coordenador técnico do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) em Lauro de Freitas, na Bahia - Foto: Divulgação | Polícia Civil da Bahia

O delegado Nilton Tormes foi exonerado do cargo de coordenador técnico do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) enquanto é investigado por suspeita de envolvimento no desvio de fuzis apreendidos na Bahia. A decisão foi assinada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) e publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 26.

As investigações apontam para o desaparecimento de 14 fuzis que foram apreendidos em uma operação policial realizada em julho de 2024, no bairro do Caji, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. A equipe que participou da ação declarou ter retirado seis fuzis de circulação, mas a denúncia indica que havia ao menos 20 armas do tipo no local, além de pistolas.

A denúncia

A apuração teve início após uma denúncia encaminhada à corregedoria da Polícia Civil. Além dos fuzis, a denúncia também indica o desaparecimento de joias e dinheiro que estariam no imóvel alvo da ação policial. Na mesma operação, os agentes apreenderam uma metralhadora, mil munições, coletes balísticos e 10 quilos de pasta base de cocaína.

Na última sexta-feira, 21, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão para reunir provas sobre o caso, cujos detalhes estão sob sigilo. Nilton Tormes afirmou ter sido surpreendido pela abertura do inquérito e garantiu que colaborará com as investigações.

Além de Tormes, um cabo da Polícia Militar lotado no Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) também é alvo da investigação, tendo mandados cumpridos em sua residência. A Corregedoria da PM acompanhou as diligências.

Além disso, o caso pode estar relacionado às mortes de dois informantes, cuja apuração já vinha sendo conduzida pela Delegacia Especializada em Antissequestro da Polícia Civil.

Armas e drogas apreendidos na operação da Polícia Civil | Foto: Divulgação | Polícia Civil da Bahia

O que diz o delegado

"Primeiramente, é importante ressaltar que o objeto da investigação se refere a uma operação oficial da Polícia Civil do estado da Bahia, que contou com a autorização da instância superior, com a participação de policiais do Depom e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core). Essa operação, inclusive, foi amplamente coberta pela mídia nacional devido ao sucesso na recuperação de armas de fogo de grosso calibre, drogas e munições.

Diante dessas circunstâncias — especialmente considerando o resultado positivo da operação e a atuação efetiva de órgãos e autoridades máximas da SSP-BA — recebi com surpresa o início da investigação, mas sempre respeitei a opção político-institucional.

Continuo colaborando ativamente com a investigação, uma vez que não tenho nada a temer. Sssim, espero que a apuração revele a regularidade do meu exercício da função pública ao longo de mais de 20 anos na Polícia Civil, e que a verdade dos fatos aparecerá demonstrando a idoneidade que sempre me pautou. Por fim, é importante esclarecer que o objeto da investigação não envolve a apuração de homicídio. Destaco que atuo na condição de testemunha do Ministério Público nos autos que tramitam e julgarão o referido homicídio".