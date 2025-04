Nove pessoas são presas em ofensiva contra o tráfico na Bahia

Diligências fazem parte da Operação NÁRKE3, coordenada pelo Ministério da Justiça - Foto: Divulgação | Ascom PCBA

Uma operação conduzida pela Polícia Civil resultou na captura de suspeitos ligados ao tráfico de drogas em Vitória da Conquista, nesta quarta-feira, 26. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de prisão e 14 de busca e apreensão, além de duas prisões em flagrante.

Durante as diligências, agentes da 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) apreenderam cocaína, uma pistola calibre 9 mm, 50 munições e diversos celulares. Além de Vitória da Conquista, a operação se estendeu para Itapetinga, Guanambi, Ilhéus, Poções e Jequié, onde também foram executadas ordens judiciais.

A ação contou com o apoio de equipes da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sudoeste), 10ª e 21ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpin), além de unidades especializadas como o Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), o Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), as Delegacias de Homicídios (DH) e Especial de Atendimento à Mulher (Deam), entre outros órgãos.

As diligências fazem parte da Operação NÁRKE3, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O material apreendido será periciado, enquanto os detidos passarão por exames de corpo de delito antes de permanecerem à disposição da Justiça.