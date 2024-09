Delegado titular do Depom é encontrado morto dentro de casa em Salvador

Marcelo Nogueira Veras de Paiva tinha 43 anos e era natural de Recife - Foto: Reprodução

O delegado titular do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), delegado Marcelo Nogueira Veras de Paiva, de 43 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, 18, dentro de sua residência, na Avenida Octávio Mangabeira, bairro da Pituba, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, o delegado sofreu uma parada cardiorrespiratória. A corporação lamentou o ocorrido.



Natural de Recife, o delegado ingressou na Polícia Civil no ano de 2016, quando foi designado para 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro. Durante sua trajetória na Instituição, serviu nas Delegacias Territoriais de Itaparica, Vera Cruz, Camaçari, São Sebastião do Passé e na delegacia territorial de Valéria, onde trabalhava como delegado titular da unidade pertencente do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).

Nesse momento de dor, a Delegada-Geral, Heloísa Campos de Brito, se solidariza aos familiares e amigos do delegado Marcelo Paiva e expressa suas condolências.