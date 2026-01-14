FEIRA DA GESTANTE
Descontos de até 70%: feira reúne produtos para bebês em Salvador
Evento acontece a partir desta quarta-feira, 14, no Shopping Bela Vista
Por Victoria Isabel
Com entrada gratuita, a Feira da Gestante acontece entre quarta-feira, 14, e domingo, 18, no Shopping Bela Vista, em Salvador, com uma variedade de produtos voltados para o enxoval e cuidados com bebês. De acordo com a organização, os descontos chegam a até 70%, com condições especiais de pagamento.
No espaço, o público encontra desde kits de cueiro com paninhos de boca, tops de amamentação, mamadeiras, banheiras, até decoração para o quarto do bebê, carrinhos e saídas de maternidade com bordado feito na hora.
Além da comercialização dos produtos, o evento também promove um sorteio de R$ 1 mil em vale-compras, divulgado nas redes sociais oficiais da feira.
Horários:
- Quarta a sexta-feira: das 14h às 21h
- Sábado: das 10h às 21h
- Domingo: das 14h às 20h
