Descontos de até 70%: feira reúne produtos para bebês em Salvador

Feira da Gestante - Foto: Divulgação

Com entrada gratuita, a Feira da Gestante acontece entre quarta-feira, 14, e domingo, 18, no Shopping Bela Vista, em Salvador, com uma variedade de produtos voltados para o enxoval e cuidados com bebês. De acordo com a organização, os descontos chegam a até 70%, com condições especiais de pagamento.

No espaço, o público encontra desde kits de cueiro com paninhos de boca, tops de amamentação, mamadeiras, banheiras, até decoração para o quarto do bebê, carrinhos e saídas de maternidade com bordado feito na hora.

Além da comercialização dos produtos, o evento também promove um sorteio de R$ 1 mil em vale-compras, divulgado nas redes sociais oficiais da feira.

Horários: