Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FEIRA DA GESTANTE

Descontos de até 70%: feira reúne produtos para bebês em Salvador

Evento acontece a partir desta quarta-feira, 14, no Shopping Bela Vista

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

14/01/2026 - 8:55 h
Feira da Gestante
Feira da Gestante -

Com entrada gratuita, a Feira da Gestante acontece entre quarta-feira, 14, e domingo, 18, no Shopping Bela Vista, em Salvador, com uma variedade de produtos voltados para o enxoval e cuidados com bebês. De acordo com a organização, os descontos chegam a até 70%, com condições especiais de pagamento.

No espaço, o público encontra desde kits de cueiro com paninhos de boca, tops de amamentação, mamadeiras, banheiras, até decoração para o quarto do bebê, carrinhos e saídas de maternidade com bordado feito na hora.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Flyboard: o esporte que faz você voar 15 metros em Salvador
Carnaval atrai europeus e TAP amplia voos de Lisboa para Salvador; confira
Após nove anos, bloquinho 'AxéRecudas' anuncia pausa no Carnaval

Além da comercialização dos produtos, o evento também promove um sorteio de R$ 1 mil em vale-compras, divulgado nas redes sociais oficiais da feira.

Horários:

  • Quarta a sexta-feira: das 14h às 21h
  • Sábado: das 10h às 21h
  • Domingo: das 14h às 20h

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bebês Feira Feira da Gestante Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Feira da Gestante
Play

Projeto Anjinho das Águas ensina crianças a prevenir acidentes no mar

Feira da Gestante
Play

Incêndio atinge oficina de carros no Lobato; vídeo

Feira da Gestante
Play

Idosa tenta entrar na Cadeia de Salvador com drogas e eletrônicos

Feira da Gestante
Play

Vídeo: viatura da Guarda Municipal é apedrejada no Pelourinho

x