Devido a reforma, zoológico adota nova entrada

Zoológico de Salvador direciona entrada de visitantes exclusivamente para Rua Alto de Ondina

O Zoológico de Salvador direciona entrada de visitantes exclusivamente para Rua Alto de Ondina por conta das obras de modernização no setor aviário. O motivo dessa mudança é de melhorar a infraestrutura e conforto do espaço para os visitantes, e para garantir a segurança e tranquilidade dos mesmos, a Compania de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA/Pituaçu) vai implementar mais medidas de segurança.

Equipes da COPPA estarão presentes do inicio ao fim do expediente de trabalho do zoo nos finais de semana e feriados, reforçando a segurança na área externa. Durante a semana, o Esquadrão Águia e a 12ª CIPM realizarão rondas assegurando mais proteção aos visitantes que vão ter um caminho maior para acessar o parque.

| Foto: Divulgação

De acordo com a gestora do zoológico, Ana Celly Pinho, as reformas reafirmam o compromisso com a infraestrutura do local e o bem-estar dos animais. Falando sobre a segurança da nova entra, Ana diz: “A administração pede compreensão de todos e assegura que a PM, que possui um posto policial no interior do parque, está tomando todas as medidas necessárias para minimizar qualquer transtorno temporário”.

Além das patrulhas a pé na parte interna do parque, motos da COPPA estarão rondando as áreas externas, estacionamento e a ladeira que leva da parte inferior até a superior do zoológico. A major Érica Patrícia, comandante da unidade reforçou “Neste final de semana, intensificamos o policiamento na parte externa, e já percebemos uma resposta muito positiva da comunidade.”

Sobre o Parque Zoobotânico de Salvador:

O Zoológico é considerado um centro de referência na preservação dos animais silvestres ameaçados de extinção e pertencentes à fauna brasileira. Hoje, o Zoo mantém sob seus cuidados 1629 animais, divididos em 158 espécies (84 espécies de aves, 40 espécies de mamíferos e 34 de répteis), dessas, 92,4% são brasileiras. Dentre as 158 espécies, 34 delas estão ameaçadas de extinção em seu ambiente natural.

A entrada do Zoo é gratuita e está aberto de terça a domingo, das 09h às 17h, incluindo feriados, proporcionando acesso livre e facilitado para todos que desejam conhecer a diversidade de fauna e flora nativa.