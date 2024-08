Divulgado interior do imponente templo mórmon na Paralela; veja fotos

Templo iniciou construção em 2021 - Foto: Divulgação

Foi aberta na última segunda-feira (19) um imponente templo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecidos popularmente como mómons, na Avenida Paralela.

Por enquanto, o acesso ao recinto ainda é restrito, com inauguração prevista para 7 de setembro, mas fotos do interior já foram divulgadas pela assessoria de imprensa. As imagens chamam atenção pelos detalhes em mármore e dourado.

As obras do templo tiveram início em 2021 e esse será o 11º no Brasil. A arquitetura é inspirada no estilo colonial português — presente no Centro Histórico da capital baiana.

Segundo informações no site da instituição religiosa, o projeto tem uma área construída de cerca de 6,4 mil metros quadrados e aproximadamente 4 mil metros quadrados de área de preservação ambiental, com 8,2 mil metros quadrados de paisagismo. Além do templo, um prédio de apoio também está sendo construído.

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, geralmente, se divide em diversas salas, com oito principais. Elas são utilizadas para as cerimônias consideradas sagradas, como as de instrução, de casamento e de batistério, todas com o propósito de unir as famílias e gerações.

Veja as imagens:

