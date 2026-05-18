Doze famílias seguem desabrigadas após desabamento em Salvador

Tragédia aconteceu no sábado, 16 - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Doze famílias ficaram temporariamente desabrigadas após o desabamento de um imóvel na Rua Baixa das Pedrinhas, no bairro de Luiz Anselmo, em Salvador, no sábado, 16. A tragédia deixou três homens mortos e mobilizou equipes da prefeitura e do governo do estado no atendimento às vítimas e moradores da região.

Segundo a Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer, foram realizados 12 cadastros de famílias que precisaram deixar suas casas por questões de segurança. Os atendimentos incluem tanto moradores do imóvel atingido quanto residentes de imóveis vizinhos afetados pelo desabamento.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a pasta informou que para atender às necessidades imediatas, realizaram a entrega de provisões emergenciais, como cestas básicas, colchões e kits dormitório.

"As famílias também foram orientadas e encaminhadas para acesso aos benefícios de Auxílio Moradia e Auxílio Emergencial. Em razão dos óbitos registrados na ocorrência, foi disponibilizado ainda o auxílio-funeral para as famílias das três vítimas'", disse.

Em razão das três mortes registradas no desabamento, a secretaria informou ainda que disponibilizou auxílio-funeral para as famílias das vítimas.

Segundo a pasta, apesar da oferta de vagas em unidades de acolhimento institucional, as famílias optaram por permanecer temporariamente nas casas de parentes e amigos.

| Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Relatos de pânico e indignação

Morador da região há 65 anos, Fernando José relatou o clima de pânico vivido durante a madrugada e afirmou que ainda não conseguiu se recuperar emocionalmente após a tragédia.

“Um susto muito grande. Eu não dormi. Quando fui para a cama era 15 para as 5h, mas a adrenalina estava muito forte. Só fui pegar no sono depois das sete da manhã”, contou.

Segundo ele, todas as vítimas eram conhecidas da comunidade. “Todos aqui, todos conhecidos”, disse.

As vítimas do desabamento

Os três mortos foram identificados como Roberto Carlos Evangelista, de 58 anos, Maurício Santos Lima, de 51, e Raimundo Brito dos Santos, de 59.

No momento do acidente, além dos trabalhadores, outras três pessoas estavam dentro do prédio de quatro andares: um homem chamado José Antônio, a esposa dele e o filho do casal, um bebê de um ano e seis meses. A família conseguiu sobreviver.

A mulher foi levada ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece fora de perigo. Segundo relato de familiares, ela sente dores pelo corpo, mas apresenta quadro estável. O marido e a criança não se feriram.

*Com informações do portal Massa!