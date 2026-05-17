Saiba quem eram os três homens que morreram no desabamento em Salvador

Roberto Carlos Evangelista, de 58 anos, Maurício Santos Lima, de 51, e Raimundo Brito dos Santos, de 59 - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O desabamento de um prédio no bairro Luís Anselmo, em Salvador, resultou na morte de três homens que trabalhavam em uma obra no imóvel. As vítimas foram identificadas como Roberto Carlos Evangelista, de 58 anos, Maurício Santos Lima, de 51, e Raimundo Brito dos Santos, de 59.

No momento do acidente, além dos trabalhadores, outras três pessoas estavam dentro do prédio de quatro andares: um homem chamado José Antônio, a esposa dele e o filho do casal, um bebê de um ano e seis meses. A família conseguiu sobreviver.

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| Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A mulher foi levada ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece fora de perigo. Segundo relato de familiares, ela sente dores pelo corpo, mas apresenta quadro estável. O marido e a criança não se feriram.

Resgates na noite de sábado e madrugada de domingo

O trabalho de retirada das vítimas se estendeu ao longo da noite de sábado e madrugada de domingo. O Corpo de Bombeiros confirmou inicialmente uma morte ainda no sábado. Por volta das 20h15, uma segunda vítima foi localizada, e o último corpo foi retirado dos escombros na madrugada.

Houve ainda uma divergência inicial nas informações divulgadas pelo Samu, que depois esclareceu que a confirmação oficial do óbito ainda não havia sido concluída. Em seguida, o Corpo de Bombeiros confirmou o segundo caso.

Defesa Civil inicia etapa de investigação da estrutura

Com o fim das buscas, a Defesa Civil de Salvador informou que a operação entra agora em fase de análise técnica. A estrutura do imóvel será avaliada após a retirada completa dos escombros, com o objetivo de identificar as causas do desabamento.

As equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Técnica, Codesal e demais órgãos municipais voltaram ao local na manhã deste domingo para continuidade dos trabalhos.

Sobrevivente relata momentos de pânico

Um dos sobreviventes, José Antônio, relatou que ouviu um barulho antes do colapso da estrutura e saiu rapidamente com a família. Segundo ele, houve um momento de desespero quando a esposa tentou segurar uma parede enquanto ele pegava o bebê no colo.

| Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Já na escada, o prédio começou a ceder, mas todos conseguiram escapar sem ferimentos.

Ele também afirmou que o imóvel apresentava rachaduras há cerca de um mês. Segundo seu relato, muitos moradores não estavam no prédio no momento do desabamento porque estavam trabalhando, embora ele não saiba precisar o número total de residentes.