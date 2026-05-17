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ECOSSISTEMA DE NEGÓCIO

Startups ganham parceria e reforçam centro de inovação em Salvador

O acordo prevê cooperação em eventos, intercâmbio de especialistas e fomento a projetos de P&D

Carla Melo
Por
O acordo prevê cooperação em eventos, intercâmbio de especialistas e fomento a projetos de P&D
O acordo prevê cooperação em eventos, intercâmbio de especialistas e fomento a projetos de P&D -

As startups do Hub Salvador firmou parceria com Fi Group, consultoria global especializada na gestão de incentivos, reforçando o ecossistema de inovação da capital baiana e ampliando as oportunidades para os negócios pré-acelerados no espaço.

O HUB Salvador é um equipamento vinculado à Prefeitura de Salvador gerido pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi).

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Segundo Bárbara Carole, Head de Inovação do equipamento, o acordo prevê cooperação em eventos, intercâmbio de especialistas e fomento a projetos de P&D. “Quando se conecta o Hub Salvador a um player global altamente especializado em incentivos à inovação, se aposta na tendência de elevar o nível de maturidade das soluções ofertadas ao ecossistema”, afirma.

Essa é a terceira parceria firmada pelo Hub nos últimos meses. Além do Fi Group, as startups também passaram a contar com apoio do Urca Angels e da Wow Aceleradora. Para Fernanda Moraes, Coordenadora Executiva do Hub, o acordo “incorpora expertise global em incentivos à inovação, ampliando a capacidade de apoiar startups e empresas no acesso a recursos para P&D e contribuindo diretamente para o aumento da competitividade e maturidade do ecossistema local”.

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Higor Rocha, Gerente de Negócios do Fi Group, vê o acordo como estratégico. “Para o FI Group, a parceria representa uma oportunidade estratégica de fortalecer sua atuação no ecossistema de inovação do Nordeste, conectando-se a um dos principais polos de desenvolvimento tecnológico da Bahia e da região. O Hub proporciona um espaço altamente qualificado para a troca de conhecimento, estímulo a projetos de PD&I e geração de novas oportunidades de negócios”.

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