Startups de Salvador ganham acesso a investimentos com nova parceria

O Hub Salvador firmou uma nova parceria estratégica para impulsionar o crescimento de startups na capital baiana. O acordo foi celebrado com a WOW, considerada a maior aceleradora de startups do país, e promete ampliar oportunidades de desenvolvimento e acesso a investimentos para empresas instaladas no espaço.

Gerido pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação e vinculado à Prefeitura de Salvador, o Hub Salvador passa a oferecer às startups residentes a possibilidade de participação nos programas de aceleração da WOW, que são estruturados de acordo com o estágio de maturidade de cada negócio.

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Com a parceria, as empresas também terão acesso a mentorias com investidores que atuam como conselheiros estratégicos, conexão com uma rede qualificada de contatos, que pode abrir portas para novos clientes, parceiros e rodadas de investimento, além da possibilidade de receber aportes financeiros.

CEO da aceleradora, Filipe Garcia destacou a trajetória da empresa no apoio ao empreendedorismo. “Nossa missão é impulsionar startups por meio de uma combinação de investimento financeiro (até R$ 500 mil), conhecimento e conexão com uma comunidade qualificada de investidores, mentores e empreendedores. Mais do que investir, a WOW atua para aumentar as chances de sucesso”, afirmou.

A coordenadora executiva do Hub Salvador, Fernanda Moraes, avalia que a iniciativa representa um avanço importante para o ecossistema local. “Ao integrar essa rede ao Hub, passamos a oferecer às startups um ambiente ainda mais robusto de crescimento, conectando-as a capital, conhecimento e mercado. Essa parceria também fortalece o posicionamento do Hub como um articulador de oportunidades de alto valor no cenário nacional de inovação”, destacou.

Quem também comemora a relevância da união foi a gestora de Seleção de Startups da WOW, Déborah Pierosan. “Para a WOW é estratégico estar cada vez mais próxima dos diferentes polos de inovação do país. Nesse contexto, a conexão com o Hub Salvador reforça nossa aproximação com o ecossistema de inovação da Bahia, uma região com grande potencial empreendedor”, afirmou.