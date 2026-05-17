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SALVADOR

Bruno Reis lamenta tragédia em Salvador e diz que prioridade é apoiar buscas

Defesa Civil, Secretaria de Manutenção da Cidade e equipes de assistência social atuam na operação no local

Luan Julião
Por
Bruno Reis, prefeito de Salvador
Bruno Reis, prefeito de Salvador -

Após o desabamento de um imóvel registrado na tarde deste sábado, 16, no bairro de Luiz Anselmo, em Salvador, o prefeito Bruno Reis utilizou as redes sociais para comentar a tragédia e prestar solidariedade às vítimas e familiares envolvidos no caso.

O acidente aconteceu na região de Brotas e mobilizou equipes de resgate durante as buscas por possíveis desaparecidos sob os escombros. Até o momento, duas mortes foram confirmadas, além de pessoas feridas.

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Em publicação, o prefeito lamentou o ocorrido e destacou o apoio às famílias atingidas. “Neste momento de dor e angústia, quero manifestar minha solidariedade a todos os atingidos, especialmente aos familiares da vítima fatal confirmada e das pessoas que seguem desaparecidas”, declarou.

Segundo Bruno Reis, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) acompanha os trabalhos de forma permanente desde os primeiros instantes após o desabamento. Ele também informou que a Secretaria de Manutenção da Cidade foi acionada para auxiliar na retirada dos destroços.

“Mobilizamos todas as nossas equipes da prefeitura para dar suporte às operações de resgate e atendimento às vítimas”, afirmou o prefeito.

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A gestão municipal também informou que equipes da Secretaria de Promoção Social prestam atendimento emergencial às famílias afetadas pela tragédia.

“Nossa prioridade absoluta neste momento é apoiar as equipes de busca e garantir toda a assistência necessária às vítimas e seus familiares”, disse Bruno Reis.

As causas do desabamento ainda não foram divulgadas oficialmente, e o caso segue sendo acompanhado pelas autoridades responsáveis.

Nota na íntegra:

Uma tragédia muito triste o desabamento de um edifício em Luiz Anselmo. Neste momento de dor e angústia, quero manifestar minha solidariedade a todos os atingidos, especialmente aos familiares da vítima fatal confirmada e das pessoas que seguem desaparecidas.

Desde os primeiros instantes da ocorrência, mobilizamos todas as nossas equipes da prefeitura para dar suporte às operações de resgate e atendimento às vítimas. A Codesal acompanha a situação no local de forma permanente.

Também acionamos a Secretaria de Manutenção da Cidade, que encaminhou equipamentos para auxiliar na retirada dos escombros, além da Secretaria de Promoção Social, que já presta atendimento às famílias afetadas por meio das equipes de abordagem social e suporte emergencial.

Nossa prioridade absoluta neste momento é apoiar as equipes de busca e garantir toda a assistência necessária às vítimas e seus familiares.

Seguimos acompanhando cada etapa dessa ocorrência com atenção total, oração e esperança. Que Deus conforte os familiares e proteja todos os profissionais envolvidos neste difícil trabalho de resgate.”

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bombeiros Salvador Tragédia vítimas

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