Dupla é presa após confronto com a Polícia Militar em São Cristóvão

Dois homens foram presos após um confronto com Policiais Militares do Batalhão de Polícia Rodoviária na tarde de sexta-feira, 17, numa comunidade conhecida como Bosque das Bromélias, no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

De acordo com a PM, a guarnição realizava patrulhamento na região, quando avistaram um grupo de homens que ao perceberem a presença da polícia, atiraram contra os militares. Houve o revide e ao cessar os disparos dois indivíduos foram capturados.

A polícia militar afirmou que foram encontradas com os suspeitos, 17 munições calibre .40, três aparelhos celulares, três balanças de precisão, uma capa de colete balístico, dois cintos táticos pretos, um saco com vários pinos eppendorf vazios e um saco com diversas embalagens plásticas.

Todo o material apreendido e os autores foram encaminhados à 12ª delegacia territorial do município para as medidas pertinentes.