Dupla é presa com drogas e munições na localidade do Brongo, no IAPI

Dois homens foram presos com drogas e munições na tarde de segunda-feira, 28, após uma tentativa de fuga na localidade do Brongo, bairro do IAPI, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, durante rondas na Rua Antônio Balbino, os pms visualizaram dois indivíduos que ao perceberem a aproximação da guarnição tentaram fugir. A ação faz parte de uma intensificação do policiamento tático em áreas de maior incidência de crimes.

Ao adentrarem a Rua Dalmiro São Pedro, os policiais foram recebidos a tiros por outros indivíduos que já estavam na localidade. Houve revide por parte dos agentes de segurança, enquanto os suspeitos tentaram escapar em diversas direções.

Ainda segundo os policiais, os dois suspeitos caíram no chão durante a fuga e foram alcançados. Durante a abordagem, foram encontrados porções de crack, diversos pinos cocaína, oito munições de calibre 9mm, um rádio comunicador, um chapéu camuflado, um relógio dourado, uma corrente dourada e uma mochila.

Os suspeitos, juntamente com todo o material apreendido, foram encaminhados à Central de Flagrantes para a adoção das medidas legais, onde foi constatado que um dos indivíduos já possuía um histórico criminal com diversos registros de crimes.