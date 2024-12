Embasa realiza atendimento gratuito na Federação até sexta-feira

- Foto: Divulgação

A Embasa estará com atendimento itinerante até sexta-feira, 13, na Associação de moradores Engenho Velho da Federação, em Salvador, ao lado da Paróquia Santa Cruz. A ação acontecerá das 9h às 16h.

No local são disponibilizados serviços como segunda via de conta, nova ligação de água, cadastro na tarifa social, negociação de débitos, dentre outros. Os interessados devem levar documento oficial com foto e comprovante de ligação com o imóvel, como conta de água ou luz.

Os clientes podem acessar os canais de atendimento da Embasa pelo 0800 0555 195, Atendimento Virtual ou WhatsApp 71 99717-0999.