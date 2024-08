23/08/2024 às 7:30 • Atualizada em 23/08/2024 às 7:50 - há XX semanas | Autor: Da Redação ESTRADA DO DERBA Enfermeira atropelada na Estrada do Derba estava a caminho do trabalho Juliana estava em uma moto e foi atingida por um caminhão-tanque

Juliana era funcionária do Hospital do Subúrbio e estava na moto envolvida no acidente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A mulher que morreu atropelada na noite desta quinta-feira, 22, foi identificada como a enfermeira Juliana Silva dos Santos, de 34 anos. A situação envolveu uma moto e um caminhão-tanque na região da Estrada do Derba, no Subúrbio de Salvador.

Informações preliminares obtidas pelo Portal A TARDE apontam que ela era funcionária do Hospital do Subúrbio e estava na moto envolvida no acidente. A colisão aconteceu por volta de 19h. Juliana estava a caminho do trabalho, quando teria sido atingida pela carreta em um trecho de cruzamento na região, mais precisamente na rotatória que dá acesso ao bairro de Periperi. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas, quando chegaram ao local, Juliana já se encontrava sem sinais vitais. Até o momento, ainda não há detalhes referentes ao motorista do caminhão ou como teria acontecido a batida.

