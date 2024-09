Escola de Salvador tem aulas suspensas após mãe de aluna agredir diretor

Aulas na sexta-feira foram suspensas - Foto: Divulgação | SEC

A mãe de uma aluna do Colégio Estadual Noêmia Rêgo, que fica localizado no bairro de Valéria, em Salvador, agrediu o diretor da unidade de ensino com ao menos dois socos. Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na tarde da última quinta-feira, 12.

Conforme a corporação, as agressões verbal e física aconteceram porque o funcionário havia repreendido disciplinarmente a filha dela.



O homem passou por atendimento médico e os envolvidos foram levados para a 8ª delegacia, onde o caso foi registrado.

Na sexta-feira, 13, as aulas na unidade de ensino foram suspensas.

