Escolha de suplementos requer cuidado e acompanhamento

Lucas Lula, professor - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Potencializando o resultado dos treinos ao aumentar a performance, acelerar a recuperação muscular ou até dar mais energia durante os exercícios, a presença de suplementos alimentares na vida dos praticantes de atividade física é muito comum. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD), suplementos alimentares estão presentes em 59% dos lares do país.

No entanto, o consumo de produtos adulterados (fator que passa despercebido pelo consumidor) e o uso indiscriminado de suplementos podem trazer inúmeros riscos para a saúde de quem os consome, apontam especialistas. Com uma breve pesquisa na internet, você já consegue ter acesso a lista de quais marcas de suplementos são liberadas pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde.

“Mas antes mesmo de chegar a isso, é essencial passar por um profissional de nutrição para saber qual suplemento melhor te ajuda com seu objetivo. Dito isso, é importante evitar marcas que te prometem resultados fáceis e rápidos, pois costumam ser uma isca para uma venda que será perigosa para a sua saúde”, explica o profissional de educação física pós-graduado em reabilitação e grupos especiais, Lucas Lula Machado Silva, coordenador da Academia Itaigara Fitness.

Atenção na compra

Um outro alerta vai para o risco de adquirir esses produtos em sites de compra com entrega rápida e valores muito abaixo do mercado: as chances de ser um produto de má qualidade são grandes.

“O ideal é realizar a compra de suplementos em lojas físicas de confiança ou nos sites oficiais das marcas dos produtos. A verdade é que, quando se trata de seu corpo, pense que você não está cuidando apenas de você, mas de todas as pessoas que convivem com você e fazem parte do seu ciclo de convivência, então também tenha o cuidado de procurar profissionais para te auxiliar nos treinamentos e plano alimentar”, aconselha Lucas Lula.

Fazendo o uso diário de ao menos três suplementos, o aposentado Humberto Viana Guimarães é aluno da Itaigara Fitness há anos, onde faz treinos específicos pela manhã e pela tarde. E afirma: tudo é uma questão de equilíbrio e de respeitar os limites do corpo. "De manhã faço musculação e pela tarde bicicleta, então os suplementos e a alimentação antes de cada um deles são diferentes, sempre indicados por profissionais de saúde. E isso vale para todas as idades", aponta ele.

Cuidadoso ao escolher os suplementos que toma, Humberto nunca teve problema, mas se preocupa com a pouca atenção que os mais jovens podem dar a um assunto sério. "É importante ter cuidado com os avisos de nosso corpo. Atividade física para mim é o ar que eu respiro e pratico desde os 12 anos pelo menos, mas respeito meu ritmo, por isso o acompanhamento dos professores é essencial, assim como escolher uma boa academia", aconselha.

“Os suplementos funcionam como um complemento da alimentação, eles são indicados quando se há uma carência muito grande de determinado nutriente ou devido a um objetivo: nem tudo é pra todo mundo”, explica Luane Fagundes, nutricionista das lojas Matheus Suplementos e Empório Gradín – reconhecidas no mercado pela qualidade e segurança dos suplementos –, e também especialista em nutrição esportiva funcional, saúde da mulher e fertilidade.

Possíveis danos

Entre os danos que um suplemento de má qualidade pode causar à saúde, estão a sobrecarga de órgãos como fígado e rins (que podem desencadear doenças hepáticas), efeitos tóxicos, disfunções metabólicas, danos cardiovasculares e até alterações ao sistema nervoso.

“O suplemento vem como a cereja do bolo e complementa a falta de algo. A cada ano a busca por suplementos aumenta, por isso é sempre válido alertar sobre a importância de procurar um profissional para avaliar e indicar o produto correto e locais seguros para a compra”, aconselha Luane Fagundes.

Além disso, ingredientes ineficazes ou mal dosados podem prejudicar os objetivos dos consumidores, explica a nutricionista Inês Dourado, que alerta: mitos sobre testes caseiros, como dissolver creatina na água para verificar a qualidade, não são confiáveis.

“Esses métodos não substituem análises laboratoriais. A melhor maneira de garantir que o suplemento é seguro e autêntico é optar por marcas confiáveis, verificar a procedência e buscar orientação profissional. O nutricionista pode indicar produtos de boa qualidade, além de avaliar a real necessidade de suplementação”, orienta.

Especializada em nutrição esportiva e fisiologia do exercício, Inês Dourado explica que já atendeu um paciente que adquiriu um suplemento proteico em um site não confiável, e apresentou sintomas como diarreia intensa e dor abdominal.

“Ao analisarmos o produto, constatamos que ele estava fora do prazo de validade e armazenado de forma inadequada, o que pode ter contribuído para a contaminação”, relata.

Já a atendente de clínica veterinária Giza Rodrigues já parou de tomar um suplemento termogênico ao perceber que lhe dava náuseas e um pouco tonta. “Parei logo, sem forçar e ouvindo meu corpo. Hoje só uso creatina e sempre peço o feedback e dicas dos professores sobre esses produtos. Não compro nada só por ter visto na internet ou porque tal influencer recomendou. Prefiro mil vezes minha barriguinha saliente do que não estar com saúde, sabe?”, explica a atendente, aluna da Academia Itaigara Fitness.

Populares

A creatina e os suplementos com base de proteína do leite – como whey protein – são os mais populares hoje em dia. “De forma geral, os suplementos têm efeitos anabólicos no auxílio do processo e melhoria da performance, e possuem níveis e tipos que mudam a depender do objetivo. Os de pré-treino, por exemplo, são estimulantes e por isso costumam ter a taurina em sua base”, explica o CEO da Runners Club, e sócio do Studio de Treinamento Desportivo de Reabilitação e Performance, Carlos Felipe Santos Albuquerque – conhecido como Professor Chokito.

Especialista em treinamento desportivo, Chokito recorda de pacientes que ingeriram suplementos de má qualidade, principalmente no pré-treino. “A suplementação envolve todos os aspectos de nossa saúde. Superestimar empresas, fábricas e suas dosagens, pode trazer consequências a curto e longo prazo. Às vezes até de forma irreversível. É preciso ter consciência desses riscos e de que existem profissionais para te avaliar e orientar”, alerta.

Creatina ganha espaço e pode gerar diversos benefícios

Com o aprimoramento físico e benefícios para diversas faixas etárias, corpos e condições de saúde, a creatina é um suplemento alimentar que já é febre no mercado nutricional esportivo.

“A creatina é um composto do corpo humano, principalmente nos músculos e no cérebro, e pode ser encontrado em alimentos como carne e peixe”, explica a nutricionista da rede de lojas Bio Mundo, Fernanda Larralde, especialista em nutrição esportiva e saúde da mulher.

Crucial na produção de energia celular, a creatina é uma aliada valiosa para quem pratica quem se dedica a atividades físicas intensas, pois aumenta os estoques de fosfocreatina nos músculos, permitindo maior produção de ATP – a adenosina trifosfato, uma molécula que fornece energia para as células musculares no exercício físico.

"Isso resulta em ganhos significativos de força, potência e recuperação muscular", aponta a nutricionista.

E os benefícios da creatina vão além da performance atlética . Estudos recentes indicam que ela pode ter efeitos positivos em várias áreas da saúde: função cognitiva e saúde cerebral, saúde muscular em idosos e até controle metabólico.

"A creatina é um dos suplementos mais bem pesquisados e seguros quando usado nas doses recomendadas, que variam de 3 a 5 gramas por dia. Os efeitos colaterais são mínimos e geralmente limitados a desconfortos gastrointestinais, que podem ser evitados com uma hidratação adequada”, explica Larralde.