Esposa é suspeita de matar a facadas marido durante briga em Salvador

PM chegou ao local para atender ocorrência - Foto: Divulgação/PMBA

Um homem foi esfaqueado durante uma confusão com a esposa no sábado (7), no bairro de São Cristóvão, em Salvador. A vítima chegou a ser socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

A mulher é a principal suspeita do crime.

O Portal MASSA! entrou em contato com a Polícia Militar para saber mais detalhes do caso. Em nota, o órgão policial informou que militares da 49ª CIPM foram acionados para averiguar a informação de que um homem, com ferimentos por golpe de arma branca. As circunstâncias do ocorrido serão investigadas pela Polícia Civil.

