Estudantes criam projeto para diminuir uso do gás de cozinha na Bahia

- Foto: Reprodução

Os estudantes Christian Santana Santos, 17 anos, e Silvia Vieira da Silva, 18 anos, alunos do 3° técnico em Agropecuária do Colégio Estadual Manoel José de Andrade, no município de Planaltino, desenvolvem o projeto “Biodigestor sustentável”. O objetivo é minimizar o uso do gás de cozinha convencional e a crescente produção de resíduos orgânicos.

O equipamento, criado com a ajuda do professor-orientador Nailson Feitosa Nascimento, transforma resíduos sólidos, como restos de alimento e esterco animal, em biogás, oferecendo uma alternativa sustentável, além de gerar biofertilizante que pode ser utilizado na agricultura local.

Segundo Christian, a ideia surgiu quando a equipe observou duas questões na comunidade. "Um dos grandes problemas ambientais aqui do município é o aumento contínuo da produção de resíduos orgânicos. O nosso mini biodigestor permite que a matéria orgânica seja decomposta por bactérias, o que resulta em biogás para cozinhar e biofertilizante para o cultivo. Com isso, conseguimos ajudar a resolver esse problema e ainda conseguimos minimizar o uso do gás de cozinha convencional, que se encontra com preços muito altos, atualmente”, explicou.

Com a criação do projeto, os alunos já participaram de eventos como a Feira de Projetos, realizada pela própria escola. Além disso, eles estarão presentes no Encontro Estudantil da Rede Estadual de Educação 2024, evento promovido pela Secretaria da Educação (SEC), que ocorrerá entre os dias 10 e 12 de dezembro, em Salvador.

Projetos Estruturantes

O mini biodigestor foi desenvolvido como parte dos projetos estruturantes, uma iniciativa da SEC que visa estimular a pesquisa, a inovação e o empreendedorismo social entre os estudantes da rede pública. Esses projetos integram conhecimento científico com as necessidades sociais, promovendo a criação de tecnologias transformadoras para comunidades locais.