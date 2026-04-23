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Estudantes relatam colapso em sistema de matrículas da UFBA

De acordo com estudantes, o sistema, que está implementado em mais de 30 instituições federais

Redação
Por Redação

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O Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) se tornou um dos principais focos de insatisfação entre estudantes e servidores da Universidade Federal da Bahia. Os relatos apontam falhas recorrentes, dificuldades em matrículas e inconsistências acadêmicas.

De acordo com estudantes, o sistema, que está implementado em mais de 30 instituições federais com resultados positivos, enfrenta na UFBA atrasos e dificuldades. A crise se intensificou nos semestres 2025.2 e 2026.1, quando a implantação do módulo de graduação ocorreu de forma emergencial, por uma suposta pressão de exigências do Ministério da Educação para emissão de diplomas digitais.

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Sem uma estrutura considerada adequada por técnicos, o sistema teria entrado em operação sob forte sobrecarga — cenário que, segundo relatos internos, já era previsível.

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Matrículas travadas e rotina acadêmica comprometida

Os efeitos de um sistema que não opera de forma adequada são sentidos principalmente pelos alunos. Problemas na matrícula têm sido uma das principais queixas: dificuldades de acesso ao sistema, falhas na oferta de turmas e inconsistências no processamento das inscrições vêm impedindo que alunos montem suas grades normalmente.

O cenário resultou em uma redução na carga horária semestral dos estudantes. Relatos indicam que muitos conseguem se matricular em apenas uma parcela das disciplinas previstas, o que retarda a graduação e compromete estágios, planejamentos acadêmicos e a própria permanência estudantil.

“Era para eu pegar seis matérias, consegui só três. O sistema trava, as vagas somem e ninguém sabe explicar o que está acontecendo”, relata um estudante de graduação. Outro aluno resume a sensação generalizada: “A gente não tem segurança nenhuma. Não sabe se está matriculado, se vai perder disciplina, se vai atrasar a formatura”.

Além dos prejuízos acadêmicos, há também impactos indiretos: estudantes que dependem de bolsas, estágios ou planejamento de carga horária relatam dificuldades para organizar suas rotinas diante da instabilidade do sistema.

A reportagem entrou em contato com a UFBA, mas até o momento não obteve resposta.

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