Ex-vocalista da New Hit estava cantando na banda de Igor Kannário

O ex-vocalista da banda New Hit, Eduardo Martins Daltro de Castro Sobrinho, condenado a 10 anos de prisão por estupro coletivo contra duas fãs, foi preso na segunda-feira, 2, em Salvador, 12 anos após o crime. Atualmente, ele trabalhava como backing vocal do cantor de pagode Igor Kannário. O músico chegou a apresentar durante o Carnaval de 2024, ao puxar o trio elétrico de Kannário por alguns minutos. Ele também cantou no casamento do artista em novembro deste ano.



>> Caso New Hit: relembre crime de estupro que levou à prisão do cantor

O crime aconteceu em 2012, na cidade baiana de Ruy Barbosa. Além de Dudu Martins, outros sete ex-integrantes da banda New Hit haviam sido condenados pela Justiça, em 2017, mas passaram a responder às acusações em liberdade em 2018, graças a um habeas corpus.

No Carnaval 2024, Dudu Martins ficou no comando do trio kannariano por alguns minutos, enquanto o Príncipe do Gueto fazia nebulização. Antes de sair de cena, Igor Kannário fez uma declaração para o amigo, afirmando que ele foi “injustiçado”.

“Quem tá ligado, tá ligado! Aqui é Dudu, que foi ‘falcatruado’ com aquela história da New Hit, todo mundo tá ligado, e o pivete está voltando dez anos depois, e eu preciso que vocês abracem ele como vocês me abraçaram, porque ele foi injustiçado”, disparou.



No dia 20 de novembro, Dudu Martins chegou a cantar no casamento de Igor Kannário com a blogueira baiana Joana Lopo. O músico fez questão de cantar músicas que faziam parte do repertório da banda New no evento.

