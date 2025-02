Expresso Salvador inicia vendas do Carnaval 2025 nesta segunda

Pontos de vendas estão instalados em shoppings da cidade - Foto: Bruno Concha/Secom PMS

A partir desta segunda-feira, 27, começam as vendas do expresso Salvador, o transporte exclusivo para o Carnaval na capital baiana. Os bilhetes podem ser retirados presencialmente nos pontos de venda do serviço ou por recarga, inclusive para quem já tem os cartões de anos anteriores, pelo aplicativo Kim.

Os trechos serão vendidos por R$18, mantendo o valor de 2024, mas só até 2 de fevereiro. Após essa data, a tarifa passa por reajuste de R$22 por trecho. Para adquirir um novo cartão, é necessário desembolsar uma taxa de R$7.

Cada cartão tem o limite de até dez bilhetes diários, e podem ser utilizados por diversas pessoas. Os usuários também podem adquirir bilhetes de ida, volta ou ambos.

Confira os pontos de venda:

Salvador Shopping (Piso L1, próximo à loja Américas) – a partir de 27 de janeiro;

Shopping Paralela (Piso L1, ao lado da Biscoitê) – a partir de 29 de janeiro;

Salvador Norte Shopping (Piso L2, ao lado da Brooksfield) – a partir de 31 de janeiro.

Já as linhas do Expresso Salvador oferecem 5 possibilidades que conectam diferentes shoppings ao circuito carnavalesco; confira:

Shopping Paralela x Barra (parada na Av. Centenário, próximo ao Vitória Center)

Salvador Shopping x Ondina (parada no antigo Isba);

Salvador Shopping x Barra (parada na Av. Centenário);

Salvador Norte Shopping x Centro/Avenida Garibaldi (parada na entrada da Rua Professor Edgard Mata);

Salvador Norte Shopping x Barra (parada na Av. Centenário).

Durante os dias de folia, os ônibus circularão com horários amplos:

Dias 27, 28 de fevereiro e 1º de março: 13h às 6h do dia seguinte;

Dias 2, 3 e 4 de março: 12h às 6h do dia seguinte.

Os veículos tem saída a cada 20 minutos e os usuários podem deixar seus veículos no estacionamento dos shoppings de partida, com estacionamento incluso no valor do bilhete.