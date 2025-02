Carnaval 2025: vendas do Expresso Salvador começam na próxima semana

Pontos de vendas estão instalados em shoppings da cidade - Foto: Bruno Concha/Secom PMS

As vendas do serviço de transporte exclusivo para o Carnaval da capital baiana, o Expresso Salvador, terão início na próxima segunda-feira, 27. Os bilhetes poderão ser adquiridos presencialmente na loja do serviço ou por recarga dos cartões de anos anteriores via o aplicativo Kim.

Tarifas e promoções

Até 2 de fevereiro, os trechos serão vendidos por R$ 18, mantendo o valor praticado em 2024. Após essa data, a tarifa será reajustada para R$ 22 por trecho. Quem ainda não possui o cartão exclusivo do serviço terá que desembolsar uma taxa única de R$ 7 para adquiri-lo. Cartões dos anos anteriores podem ser recarregados presencialmente ou pelo aplicativo.

Cada cartão permite a compra de até dez bilhetes diários, que podem ser utilizados por diferentes pessoas. Os usuários têm a liberdade de adquirir bilhetes de ida, volta ou ambos, conforme sua conveniência.

Os pagamentos poderão ser realizados via Pix pelo aplicativo Kim, cartões de crédito ou débito (com acréscimo de 5%), e em dinheiro, exclusivo para os pontos presenciais de venda.

Pontos de venda

A comercialização presencial ocorrerá nos seguintes locais:

Salvador Shopping (Piso L1, próximo à loja Américas) – a partir de 27 de janeiro;

Shopping Paralela (Piso L1, ao lado da Biscoitê) – a partir de 29 de janeiro;

Salvador Norte Shopping (Piso L2, ao lado da Brooksfield) – a partir de 31 de janeiro.

Linhas exclusivas e horários

O Expresso Salvador oferecerá cinco linhas exclusivas conectando diferentes shoppings aos circuitos carnavalescos:

Shopping Paralela x Barra (parada na Av. Centenário, próximo ao Vitória Center);

Salvador Shopping x Ondina (parada no antigo Isba);

Salvador Shopping x Barra (parada na Av. Centenário);

Salvador Norte Shopping x Centro/Avenida Garibaldi (parada na entrada da Rua Professor Edgard Mata);

Salvador Norte Shopping x Barra (parada na Av. Centenário).

Durante os dias de folia, os ônibus circularão com horários amplos:

Dias 27, 28 de fevereiro e 1º de março: 13h às 6h do dia seguinte;

Dias 2, 3 e 4 de março: 12h às 6h do dia seguinte.

Os veículos terão ar-condicionado, acessibilidade e saídas a cada 20 minutos. Os usuários também poderão deixar seus veículos estacionados nos shoppings de partida, com estacionamento incluso no valor do bilhete.