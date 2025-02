Mas já? Cidade baiana tem grade de São João definida

César Menotti e Fabiano é uma das atrações confirmadas - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Quijingue anunciou a aguardada grade de atrações do São João 2025, destacando diversos nomes do cenário musical brasileiro. Alcymar Monteiro, Lucy Alves, Mano Walter, Devinho Novaes, Luan Estilizado, César Menotti e Fabiano são alguns dos artistas que prometem agitar a festa junina no município. Com uma programação que valoriza o forró e a tradição, o evento reforça seu lugar entre os maiores do interior da Bahia.

Além dos nomes mencionados, a festa contará com outras atrações como Forrozão das Antigas, Seu Desejo, Zezinho da Ema, Lairton, Acácio e Toque Dez, garantindo um mix de estilos que vai do forró tradicional ao sertanejo universitário.

Apesar da revelação da grade completa, a Prefeitura informou que as datas de cada apresentação ainda serão divulgadas, o que mantém a expectativa dos moradores e turistas que esperam aproveitar cada momento do evento.

