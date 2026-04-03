Feriadão da Semana Santa altera trânsito em Salvador; veja mudanças

Registro da Av. Tancredo Neves - Foto: Betto Jr. | Secom PMS

O trânsito de Salvador sofrerá algumas alterações neste feriadão da Semana Santa. Bairros como Cabula, Pernambués e Bonfim terão seus tráfegos modificados devido às celebrações religiosas espalhadas pela capital baiana.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a mudança no fluxo de veículos serve para evitar acidentes e garantir o funcionamento das vias em diferentes localidades.

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Confira as mudanças:

Sexta-feira Santa (3)

No bairro do Cabula, a Via Sacra provoca interdição progressiva, a partir das 5h, na Rua Silveira Martins, Rua Nossa Senhora do Resgate e Rua Andaraí. Em Pau da Lima, a Procissão da Paixão de Cristo é responsável por interditar a Praça Nossa Senhora Auxiliadora das 18h às 22h, com bloqueios progressivos na Rua Dr. Arthur Gonzales e Rua Tenente José Nelson de Almeida.

Na região da Arena Fonte Nova, o evento Família ao Pé da Cruz interdita a Ladeira da Fonte das Pedras das 5h às 15h, com a instalação de barreiras fixas e móveis em pontos da Avenida Joana Angélica e da Avenida Vasco da Gama.

Já em Pernambués, o evento Semana Santa no Alto altera o tráfego no Largo da Ventosa, Rua Santa Verusa e Rua da Legalidade a partir das 13h. No bairro de Roma, localizado na Cidade Baixa, a Procissão do Senhor ocorre às 18h, afetando a Rua Barão de Cotegipe, Avenida Conselheiro Zacarias e vias adjacentes à Praça Irmã Dulce.

Domingo de Páscoa (5)

A Procissão de Domingo de Páscoa altera o fluxo no bairro do Bonfim a partir das 9h45. O cortejo passará pela Avenida Dendezeiros e Avenida Caminho de Areia, regiões que serão mais afetadas.

A Via Célia Fontenele e trechos da Avenida Octávio Mangabeira, entre a Pituba e Piatã, também serão interditados das 4h às 10h, devido a corrida Live Run. Motoristas que passam pela região devem utilizar a Avenida Tancredo Neves e a Avenida Luís Viana Filho para seguir ao bairro de Itapuã nestes horários.