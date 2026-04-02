Feriado aumenta fluxo e deixa trânsito lento nas saídas de Salvador

Avenida Paralela tem trânsito intenso sentido Aeroporto - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

O início do feriado prolongado da Semana Santa já provoca impacto no trânsito em Salvador e nas principais rodovias que ligam a capital ao interior e ao litoral. Desde a noite de quinta-feira, 2, motoristas enfrentam fluxo intenso na BR-324, principal via de saída da cidade, e também na Avenida Paralela, no sentido Aeroporto.

O aumento no movimento é reflexo da tradição do período, quando muitos moradores deixam a capital em direção a destinos turísticos ou cidades do interior para aproveitar os dias de folga.



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Segundo as concessionárias Bahia Norte e CLN, a expectativa é que mais de 520 mil veículos utilizem os eixos viários do Sistema BA-093 e da Linha Verde até a próxima segunda-feira, 6. O número representa um crescimento de cerca de 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado.



Entre os trechos mais movimentados estão o sistema BA-093, que conecta Salvador a diferentes regiões do interior, e a BA-099 (Estrada do Coco/Linha Verde), principal acesso ao Litoral Norte.

Horários de pico exigem atenção

Para quem busca as praias da Estrada do Coco e Linha Verde (BA-099), a Concessionária Litoral Norte (CLN) projeta a circulação de 168 mil veículos no período. O volume representa um crescimento de 4,7% em comparação a 2025.

O pico de movimento na saída ocorre nesta quinta, entre 7h e 18h. Já o retorno promete ser ainda mais carregado: a previsão é de um aumento de 14% no fluxo da segunda-feira, 6, em relação ao ano anterior.

Já no sistema BA-093, o fluxo deve superar 360 mil veículos. Os trechos com maior retenção esperada são a Via Parafuso (BA-535) e a CIA-Aeroporto (BA-526). A concessionária Bahia Norte alerta que os horários críticos para a volta do feriado se concentram na tarde de segunda-feira, especialmente entre 13h e 19h na região de Camaçari e Simões Filho.

Dicas para evitar congestionamentos

Para quem pretende viajar, a principal recomendação é planejar o deslocamento e evitar os horários de pico. Sair mais cedo ou optar por períodos alternativos pode fazer diferença no tempo de viagem.

Outro ponto importante é a preparação do veículo e o respeito às normas de trânsito. Revisão mecânica, uso do cinto de segurança e atenção aos limites de velocidade são medidas essenciais para garantir uma viagem segura.

Novas formas de pagamento de pedágio

Durante o feriado, motoristas que utilizam as rodovias administradas pelas concessionárias Bahia Norte e Litoral Norte poderão contar com novas opções de pagamento, como o sistema digital PedágioPay. A ferramenta permite quitar a tarifa por aplicativo ou site, sem a necessidade de dinheiro ou cartão físico.

Também seguem disponíveis as TAGs para pistas automáticas e o pagamento por aproximação com cartões.

Atendimento nas rodovias

As rodovias contam com equipes de apoio durante todo o período, com serviços gratuitos como guincho e atendimento médico. Em caso de emergência, os motoristas podem acionar os serviços pelos telefones das concessionárias.

Com o aumento do fluxo, a atenção redobrada ao volante é fundamental para evitar acidentes e garantir que o feriado seja aproveitado com tranquilidade.