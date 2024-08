Festival da Cultura Japonesa anuncia programação em Salvador

Entre os destaques está o grupo ABEYA - Foto: Divulgação

O Parque de Exposições de Salvador vai receber, entre os dias 30 de agosto a 1° de setembro, a 16ª edição do Festival da Cultura Japonesa de Salvador. A programação completa foi anunciada e terá três palcos: Haru (shows e apresentações), Natsu (artes marciais) e Mirai (cultura pop), além do espaço Bon Odori, Expoagro, Seagri, Espaço de Compras e Showroom. A programação completa pode ser acessada no site: https://bonodorisalvador.com.br/

Nesta edição, um time de artistas promete garantir a diversão do público. Entre os destaques está o grupo ABEYA, atração internacional, que busca expressar a essência da música e dos sons do Japão. Entre as personalidades estão Glauco Marques, ator, cantor, dublador e diretor de dublagem para dar voz a personagens como Roronoa Zoro em "One Piece" e Muzan Kibutsuji em "Demon Slayer". Outra atração aguarade é Wendel Bezerra, que deu voz a personagens como Goku (Dragon Ball), Bob Esponja e Jackie Chan.

Venda de ingressos

O segundo lote está disponível até o dia 25 de agosto, e custam R$24 (inteira) e R$12 (meia entrada) na sexta-feira do evento; já no sábado e domingo, custam R$34 (inteira) e R$17 (meia entrada). Os ingressos podem ser adquiridos no Balcão Pida do Salvador Shopping, do Salvador Norte Shopping, do Shopping Piedade, do Shopping Paralela e na Central do Carnaval, localizada no Shopping da Bahia. Os ingressos são vendidos on-line através da plataforma Ticket Maker: https://bonodorisalvador.com.br/ingressos

