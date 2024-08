Suspeito de tentativas de latrocínio morre em confronto com a polícia

Suspeito, identificado como Railan Santos Barbosa, de 27 anos, foi localizado na Rua Duque de Caxias - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um homem suspeito de duas tentativas de latrocínio (roubo seguido de morte) nos bairros de Pituaçu e Stella Maris, em Salvador, morreu após confronto com a polícia na sexta-feira, 9. A operação para capturar o criminoso foi feita por agentes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic)

O confronto ocorreu durante as investigações de dois crimes: uma tentativa de latrocínio em uma farmácia na Av. Pinto de Aguiar, em Pituaçu, e outro delito da mesma natureza no bairro de Stella Maris. Nesta última ocasião, o homem atingido por um disparo de arma de fogo foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado, onde permanece internado.

O suspeito, identificado como Railan Santos Barbosa, de 27 anos, foi localizado na Rua Duque de Caxias, no Bairro da Paz, na tarde de sexta-feira (9). Com ele, que estava usando tornozeleira eletrônica, foram localizados duas facas e um revólver calibre 38 com três munições deflagradas e duas intactas.