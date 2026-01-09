Fiscalização apreende mais de 2,5 mil bebidas impróprias para consumo

- Foto: Divulgação Codecon

Mais de 2,5 mil unidades de bebidas consideradas impróprias para o consumo no bairro da Ribeira, em Salvador, foram apreendidas nesta quinta-feira, 8, durante uma fiscalização realizada pela Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), órgão ligado à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

A operação teve como foco combater a venda de produtos em desacordo com a legislação vigente, principalmente aqueles com prazo de validade vencido, com o objetivo de preservar a segurança alimentar da população.

Balanço

Durante a fiscalização, os agentes recolheram 2.228 unidades:

198 garrafas de cerveja de um litro

211 fardos de cerveja em lata

Também foram apreendidas 145 garrafas de bebidas mistas, além de refrigerantes, água mineral e outros produtos. Grande parte do material apresentava irregularidades, como validade expirada, oferecendo risco direto à saúde dos consumidores.

Apreensão

A apreensão aconteceu às vésperas da Lavagem do Bonfim, período marcado pelo aumento do comércio informal e da circulação de pessoas na região da Cidade Baixa. Segundo os órgãos envolvidos, a retirada antecipada desses produtos do mercado integra uma estratégia preventiva para evitar problemas de saúde pública durante o evento.

De acordo com o diretor da Codecon, Marcelo Carvalho, a fiscalização é essencial para impedir que mercadorias vencidas ou armazenadas de forma inadequada cheguem à população. Ele ressaltou que a atuação conjunta da Codecon, Semop, Vigilância Sanitária e órgãos estaduais busca garantir mais segurança e responsabilidade em eventos de grande porte.