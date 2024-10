"Fiz de coração", diz Popó após ajudar trabalhador da Kombi

Em entrevista ao Portal A TARDE, o boxeador revelou que se enxergou no trabalhador - Foto: Reprodução | Instagram

Após protagonizar uma atitude de solidariedade ao ajudar um trabalhador que teve a sua Kombi levada pela Transalvador, o tetracampeão mundial de boxe Acelino "Popó" Freitas falou sobre o que motivou a ação generosa.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o boxeador revelou que se enxergou no trabalhador, já que, segundo o atleta, antes de ser quem é, ele também teve uma vida difícil e precisou contar com a ajuda de muitas pessoas.

"Eu fiz de coração. Vi o desespero dele e é realmente de cortar o coração de qualquer um. Fiz porque lá no meu começo, eu tive ajuda de muita gente. Tinha horas que não tinha nada lá em casa, tinha momentos que Dona Elizabeth [vizinha de Popó] chegava com sobra de comida, com sobra de pão para a gente. No momento que a gente mais precisava, essa senhora chegava do nada e ajudava. Então por que também não fazer o mesmo se a gente pode?", explicou.



Popó contou ainda que a doação foi feita através de transferência bancária e revelou o desejo de conhecer o trabalhador autônomo. "Perguntei para ele o que é que ele precisava, quanto seria a Kombi. Ele me deu um valor, depositei o valor para ele, e mandei ele comprar a Kombi dele. Se foi mais ou menos, não sei, mas dei o valor que ele falou. Quero conhecê-lo e ver de perto essa felicidade".



Papel social de artistas e profissionais do esporte

Ainda durante conversa com a reportagem, Popó opinou sobre artistas que optam por terem um perfil mais solidário ou não. Segundo o esportista, "cada um faz o que quer."

"Eu acho que cada profissional, cada artista, tem a sua consciência. Cada um faz o que quer, cada um faz o que pode e da maneira que quer. Tem uns que pensam diferente de mim, tem outros que não. Tem outros que pensam mais no lado social, tem uns que não. Alguns são mais emotivos, outros não. Eu sou uma pessoa super emotiva e que reconheço o que fizeram por mim lá atrás. Então, é uma retribuição, até pela torcida, pelo carinho que essas pessoas têm por mim. Eu só retribui um pouco do que fizeram e das orações que fazem por mim", disse.