"Foi na hora do meu show”, diz cantor que participou de festa na Ribeira

Filipinho fez a abertura do evento e se apresentava quando Vitor Matos foi assassinado - Foto: Reprodução / Instagram / @rodadesambadovirote

A "Roda de Samba do Virote", que estava marcada para este domingo, 13, na Villa Prime, na Ribeira, teve sua programação interrompida após o assassinato de seu organizador, o produtor Vitor Matos. O evento começou por volta das 15h e foi cancelado após o crime.

Vídeos dos primeiros momentos da festa ainda estão disponíveis no perfil oficial do evento no Instagram, mostrando a chegada do público e o show de abertura do cantor Filipinho. No entanto, a última postagem no perfil traz apenas a frase "festa cancelada", sem mais detalhes sobre o cancelamento.



O cantor Filipinho, que subiu ao palco no início da festa, comentou o ocorrido em suas redes sociais. “Infelizmente o acontecido foi na hora do meu show”, declarou ele.



| Foto: Reprodução / Instagram / @_filiponhof

Além de Filipinho, outros artistas, como Renanzinho CBX, Nei D'Resenha, Pagodin do Jeff, Grupo Samset, Pagodin do Robbson e Club do Pagode, estavam confirmados para se apresentar no evento. Até o momento, nenhum deles se pronunciou sobre o crime ou o cancelamento da festa nas suas redes sociais até o fechamento desta nota.