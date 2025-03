Foragido por matar irmão no interior da Bahia é preso em Pernambuco

Caso está sob investigação da Delegacia Territorial (DT) de Juazeiro - Foto: Reprodução/TV São Francisco

Um homem, foragido após assassinar o próprio irmão em Juazeiro, no norte da Bahia, foi preso na segunda-feira, 24 em Cabrobó, Pernambuco, três dias depois do crime.

O assassinato ocorreu por volta das 9h no bairro Itaberaba, próximo ao mercado da cidade. A vítima, Reginaldo França do Nascimento, de 48 anos, foi golpeada no peito.

A família da vítima informou que os dois irmãos haviam se desentendido na semana anterior, mas o motivo do conflito não foi revelado. O caso está sob investigação da Delegacia Territorial (DT) de Juazeiro.