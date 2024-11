Funcionário de funerária faz oração para tentar impedir assalto em Salvador

Vítima tentou evangelizar o suspeito - Foto: Reprodução/TV Bahia

Um funcionário de uma funerária localizada no Largo de Roma, em Salvador, foi vítima de assalto na noite da última terça-feira, 12. Para tentar impedir a ação, a vítima tentou evangelizar o suspeito.

As imagens gravadas por uma câmera de segurança mostram o momento que o homem entra no estabelecimento e pede o celular do funcionário. A vítima começa a orar e pede para que o homem não cometa o assalto.

Leia mais

>> Homem é baleado após tentativa de assalto no Largo das Sete Portas

>> Imagens mostram jovens em ferro-velho antes de desaparecerem em Salvador



"Jesus te abençoe, meu irmão. Deus está comandando sua vida. Jesus na sua vida. O Senhor na sua vida. Não faça isso", pediu o funcionário enquanto o homem pegava os objetos.

Sem se sensibiliza com os pedidos da vítima, o suspeito pega o celular do funcionário, que continua em oração: "Repreende esse espírito maligno, Meu Pai, em nome de Jesus".

Nas redes sociais, o dono da funerária lamentou o assalto e informou que vai ressarcir o funcionário com um celular novo. O crime foi registrado na Polícia Civil e é investigado.