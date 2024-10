Gari é flagrado fazendo sexo na rua em plena luz do dia em Salvador

Cena foi registrada em vídeo por uma pessoa - Foto: Reprodução | Google Maps

Um gari foi flagrado fazendo o ‘vuco-vuco’ com uma mulher, durante a manhã desta sexta-feira (4), no bairro Cidade Nova, em Salvador. O ato sexual ocorreu atrás de um caminhão estacionado em uma região conhecida como Sertanejo.

Leia mais:

>>Gari é agredido por mulher em metrô e alega preconceito

>>Motorista perde controle em ladeira e carro despenca em Salvador

>>O que se sabe sobre início da operação de catamarã para a Ilha de Itaparica

Sem se preocuparem com as pessoas que poderiam passar no local ou até mesmo com o horário, os dois estavam em uma posição comprometedora. Toda a cena foi registrada em vídeo por uma pessoa.

A Polícia Militar não foi acionada para a ocorrência. De acordo com o Código Penal Brasileiro, a prática de sexo em locais públicos é enquadrado como ato obsceno, podendo resultar em penalidades.