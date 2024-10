Google Maps disponibiliza compra de passagens de metrô no app

O novo serviço vai complementar o uso do Google Maps em Salvador - Foto: Divulgação CCR Metrô Bahia

O Google lançou uma novidade, em parceria com a CCR Bahia, para os usuários do metrô de Salvador. O Google Maps está disponibilizando compra de bilhetes do metrô no aplicativo e os clientes podem armazenar códigos QR diretamente na carteira digital do Google.

A Carteira é disponível apenas para usuários Android. O novo serviço vai complementar o uso do Google Maps em Salvador, que já conta com informações em tempo real sobre o tráfego para ônibus e metrô.

Em nota, João Frigatto, gerente de Parcerias para o Google Maps no Google Brasil, revelou que é a primeira vez que a empresa integra o Maps à Carteira do Google no país. Com isso, Salvador é pioneira entre seis capitais brasileiras que vão receber novidades do Google Maps.

Veja como comprar o bilhete do metrô de Salvador no Google Maps e salvar na Carteira do Google:

- Abra o aplicativo do Google Maps no dispositivo e pesquise o trajeto desejado

- Selecione a aba de “Transporte público”

- Selecione o trajeto do Metrô de Salvador

- Selecione “Use seu smartphone para pagar a viagem” entre as especificações de rota

- Quando o aplicativo abrir automaticamente o navegador, coloque os dados de pagamento para compra

- Salve o QR Code na Carteira do Google

- Acesse a Carteira do Google para visualizar o QR Code e usá-lo para acessar o Metrô