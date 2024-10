Roberto Jefferson adota silêncio em audiência no STF

Roberto Jefferson está preso desde 2022 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-deputado federal Roberto Jefferson ficou em silêncio durante audiência do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, 2. O político é investigado por incitação à invasão ao Senado, calúnia e homofobia.

A denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR), em 2022, com uma lista de entrevistas em que o ex-parlamentar incentivou práticas consideradas criminosas. A defesa de Roberto Jefferson diz que o cliente precisa saber o que foi dito por ele e consta no processo, o que justificaria, em tese, o seu silêncio.

Relator do caso, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, as consequências da postura adotada por Jefferson possuem relação direta com a tentativa de invasão aos Três Poderes, em janeiro de 2023. O ex-deputado está preso desde outubro de 2022, quando atirou contra agentes da Polícia Federal (PF), na entrada da sua residência.