Grave acidente entre carro e ônibus impressiona em Salvador

Apesar da gravidade da situação, não houve feridos

Um carro de passeio ficou com parte da dianteira presa sob um ônibus na noite desta sexta-feira, 23, em Arenoso. Apesar das cenas impressionarem, não houve feridos.

O acidente aconteceu na Rua Reinaldo Praxedes, no bairro do Arenoso quando um ônibus que fazia a linha 1146 - Terminal Acesso Norte x Arenoso colidiu no fundo de um carro de passeio e este atingiu posteriormente o fundo de outro ônibus que estava à frente.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), não houve feridos. Os ônibus envolvidos no acidente serão levados para a garagem da concessionária, onde passarão por perícia.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o estado do carro após a colisão.

