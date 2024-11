Guerra do tráfico: vídeo mostra confronto entre CV e BDM em Salvador

Caso aconteceu no bairro Jardim Santo Inácio, em Salvador - Foto: Repredução

Câmeras de seguranças instaladas no bairro de Santo Inácio, em Salvador, flagraram o momento em que integrantes da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM) e rivais do Comando Vermelho (CV) entraram em confronto. O caso aconteceu no último dia 16 deste mês, no bairro de Jardim Santo Inácio, em Salvador. Uma fonte do Portal A Tarde confirmou o caso.

Nas imagens, é possível ao menos 15 suspeitos em uma avenida do bairro. Os criminosos aparecem portando armas de grosso calibre, equipados de coletes balístico e balaclava. O fato teria acontecido por volta das 18h.