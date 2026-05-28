Guerra no Aeroporto: CEO da Vinci desafia Semob e manda retirar placa de táxi

Como se não bastasse a luta diária para continuar trabalhando nas dependências do Salvador Bahia Airport após a implantação do Kiss and Fly - sistema de cobrança de permanência no meio-fio das áreas de embarque e desembarque -, os taxistas comuns dizem agora enfrentar um novo problema: a manutenção de uma placa de sinalização de vagas destinadas à categoria.

Isso porque, na tarde desta quinta-feira, 28, menos de 24 horas depois da colocação da placa indicativa de vagas na área de desembarque inferior, os trabalhadores foram surpreendidos com a notícia de que ela seria retirada a mando do CEO da VINCI Airports no Brasil, Júlio Ribas.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Agora de tarde [quinta-feira], os caras [taxistas] me ligam dizendo: 'o pessoal daqui da Vinci está querendo tirar placa de táxi que a prefeitura colocou. Falei para eles que, com certeza, a prefeitura tinha ofício para colocar a placa, disse para não deixarem tirar nada", contou Denis Paim, presidente da Associação Geral dos Taxistas (AGT).

Ele informou ainda que a placa foi instalada no local, na quarta-feira, 27, por agentes da Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob).

Ainda segundo Paim, logo após encerrar a ligação, se dirigiu ao aeroporto para se juntar aos colegas de profissão e fortalecer a mobilização. Ao chegar ao local, confirmou o que já sabia: a placa foi instalada por meio de ofício expedido pela Semob.

A Vinci é 'soberana' no Aeroporto

"O pessoal da Semob pediu para chamar o pessoal da Vinci para ver o ofício. Mas, eles não desceram. Então, fui lá [atrás de Júlio Ribas]. Quando cheguei, Júlio estava saíndo de uma reunião. Aí ele pediu para eu entrar na sala e ele me disse que tem poder e ninguém pode colocar placa nenhuma ali, a não ser eles", contou Denis Paim.

"Eu perguntei a ele: se é a prefeitura quem comanda o solo, como é que vai mandar tirar sem autorização? Então, quem manda mais? Ele ou a prefeitura? Porque ele disse na minha cara que iria tirar a placa e que a prefeitura tinha que entrar em contato com ele antes de colocar e ver se ele ia querer ou não. Ele disse que vai tirar", complementou o presidente da AGT.

Placa foi instalada na quarta-feira, 27, pela Semob - Foto: Divulgação

Para Paim, a decisão não passa de perseguição à categoria, já que a placa fica na saída do setor de desembarque e não prejudica o fluxo de veículos no local.

"Não atrapalha em nada, está bem na saída. E ele disse que a prefeitura não manda lá. Disse que quem manda lá são eles [Vinci], que a prefeitura não tem poder de nada lá. E, se botar [a placa], ele vai tirar", finalizou Denis.

Citados

O Portal A TARDE procurou a assessoria de comunicação da Vinci para saber por qual motivo a placa de sinalização de vagas dos taxistas comuns seria retirada das dependências do aeroporto. No entanto, até a publicação dessa matéria, não havia dado retorno.

A reportagem tentou contato com o secretário da Semob, Pablo Souza, e também com sua assessoria, mas, em vão. Não foi possível confirmar se a placa foi retirada do local.