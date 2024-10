Homem assassinado em festa no Subúrbio foi morto por amigo de longa data

Jovens tinham uma proximidade de infância - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Anos de amizade chegaram ao fim com uma tragédia na madrugada desta segunda-feira, 7, em Periperi, no Subúrbio de Salvador. Ao cobrar uma dívida do parceiro de longa data, chamado Victor Carvalho, o jovem Bruno Ornelas, de 22 anos, foi apunhalado com uma garrafa no pescoço e morreu.

Informações apuradas pelo Portal MASSA! com moradores do bairro indicaram que a vítima morava na região desde a infância e tinha uma relação próxima com o autor do crime.

Após golpear o jovem, Victor fugiu do local e permanece foragido. Uma foto publicada no Facebook em 2015, em que os dois aparecem juntos, foi resgatada pela reportagem. Confira abaixo.

Victor Carvalho (a esquerda, de rosa) foi o responsável por golpear Bruno Ornelas (a direita), com garrafadas | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O que aconteceu

Ainda segundo a fonte, Bruno foi prestar queixa de uma dívida de R$ 500, que Victor devia à sua esposa. O agressor não gostou da cobrança, pegou uma garrafa de vidro e atacou o homem no pescoço.

A vítima foi socorrida por testemunhas presentes no local e levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, no entanto, não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, o caso está sob investigação da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).