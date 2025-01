Homem cai dentro de córrego no Rio Vermelho; veja vídeo

Reprodução/Redes Sociais - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem caiu dentro de um córrego que corta a Rua do Canal, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O episódio, ocorrido na sexta-feira, 20, mobilizou agentes do Samu, do Corpo de Bombeiros e curiosos de plantão.

O ator e apresentador baiano Rick Bandeira filmou o momento em que sua mãe, acompanhada de um rapaz, foi apurar o que aconteceu com o homem. O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais.

Leia mais

>> Nadadora passa mal e morre em prova na Travessia Itaparica-Salvador

>> Proibições em praias: banhistas de Salvador comentam decreto



De acordo com o influenciador Rick Bandeira, que mora na região, o homem, identificado apenas como Ramon, havia saído da barbearia, sentou no parapeito e acabou caindo. "O barbeiro que cortou o cabelo dele afirmou que ele cheirou 'loló', se sentou [na beira do rio] e caiu."

Em nota, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), por meio da Secretaria Municipal de Salvador (SMS), e o Corpo de Bombeiros informaram que foram acionados para atender a ocorrência.

Veja o vídeo