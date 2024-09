Homem é assassinado durante destruição de casas em suposta invasão

- Foto: Reprodução/TV Bahia

Um homem foi morto por disparos de arma de fogo na noite de segunda-feira, 9, no momento em que um grupo de pessoas armadas destruíam residências, em uma suposta invasão, no bairro de Jaguaripe 1, em Salvador.

A denúncia foi feita por moradores da região, que informaram não existir autorização para moradia no local. Além disso, moradores relataram ainda que tudo começou há cerca de quatro meses, quando um grupo procurou eles e fez propostas financeiras para que saíssem do local. No entanto, eles resistiram e permaneceram.

Leia também:

>> Idoso suspeito de matar esposa é encontrado morto em casa na Chapada

>> Adolescente é baleado ao salvar amiga em tentativa de assalto

>> "Cenário é triste e desanimador", diz senadora sobre incêndios no Cerrado

Na noite de segunda-feira, quatro homens armados estiveram no local e, segundo a população, começaram a destruir as residências. Um morador entrou em luta corporal com os homens, e durante a discussão, um disparo atingiu um deles.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e socorreu ele para uma unidade hospitalar, mas o homem não resistiu aos ferimentos.

"Eles vieram decididos a derrubar. Não vieram com a polícia. A gente fica constrangido porque vieram quatro homens armados e não sabemos se eram da polícia, porque vieram sem identificação nenhuma. Ninguém queria estar aqui passando por isso, se eu tivesse condições não estaria aqui", contou o morador em entrevista à TV Bahia.



O caso é investigado pela Polícia Civil.