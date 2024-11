Homem é executado a tiros em Alto de Coutos

Autoria e motivação estão sendo apuradas pela Polícia Civil - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um homem, identificado como Rodrigo Santana Souza, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira, 23, no bairro Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. De acordo com a Polícia Militar, agentes da 18ª CIPM foram acionados e constataram o fato.

Segundo a Polícia Civil, a 2ª DH/Central vai investigar o crime, que foi vítima de disparos de arma de fogo na Rua 14 de Julho, bairro Fazenda Coutos. As guias periciais e de remoção foram expedidas. Depoimentos estão sendo coletados e diligências investigativas são realizadas para esclarecer a autoria, circunstâncias e a motivação do crime.