Homem é assassinado a tiros em frente a bar no Subúrbio de Salvador

Um homem identificado como Iuri Oliveira dos Santos, de 28 anos, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira, 24, Avenida Almeida Brandão, em Itacaranha, subúrbio de Salvador. O homem foi executado em frente a "chácara de Talinho".

Policiais militares da 14ª CIPM foram acionados para averiguar a informação e constataram o fato. Segundo a PM, a área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica foi acionado para a remoção do corpo e realização de perícia.

Ainda não se sabe se o homem tinha envolvimento com a criminalidade. As circunstâncias do fato serão investigadas pela Polícia Civil.